La graine magique

Une petite fille et un petit garçon découvrent une graine. Avant même de la planter, ils se demandent ce qu'elle va pouvoir donner... Et c'est le début d'une floraison de rêves, d'images, de situations aventureuses... L'imaginaire et l'imagination sont en marche chez ces deux personnages. Et au moment de réellement planter la graine, l'évasion peut continuer. Un hommage à la créativité et à l'imaginaire. Le récit se déroule sous forme de dialogues, ce qui en accentue le dynamisme et l'illustration colorée et fourmillante de détails, rend hommage à la diversité de la nature et son côté foisonnant.