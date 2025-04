Cet ouvrage est une déclaration d'amour d'une maman à son enfant. Elle évoque tous les moments de la vie, petits et grands, importants ou anodins qui sont tous transfigurés par ce sentiment précieux et indéfectible. Par de petites phrases simples et douces, grâce aux illustrations d'une grande tendresse, les auteurs relatent avec talent l'amour le plus précieux et le plus inconditionnel d'un parent pour son enfant.