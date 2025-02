La fille au pair

Finaliste - Prix Le Point du Polar européen 2025. Vous n'enverrez plus jamais vos filles en Angleterre. Hidden Grove, un domaine privé de la banlieue londonienne. L'immense grille noire s'ouvre sur cinq manoirs, des voitures de luxe et un parc savamment entretenu. Emmylou, une lycéenne d'origine modeste qui a fui sa Bretagne natale pour être fille au pair, a l'impression d'arriver au paradis. Mais son quotidien se met rapidement à vaciller : le linge sale qui ne cesse de s'accumuler, des pleurs nocturnes à travers les cloisons, des prières murmurées, des rêves effroyables et cette maladie qui touche l'aîné des enfants et dont personne ne parle... Coupée du monde, Emmylou est entrée dans un piège monstrueux. Pourquoi elle ? Comment s'échapper ? S'inspirant de sa propre histoire, Sidonie Bonnec déploie dans ce premier roman un suspense psychologique oppressant, où derrière les faux-semblants d'une famille idéale se cache la folie la plus noire.