Bientôt l'imitation ne lui suffit plus... Des restes humains sont retrouvés dans le coffre d'une voiture. Et ce n'est que le début. Des meurtres de plus en plus atroces sont perpétrés partout en Angleterre. Tous différents dans leur mode opératoire, tous horrifiques et choquants au dernier degré. Un cadavre découvert après l'autre, impossible pour la police d'ignorer les similitudes entre ces crimes et ceux commis par Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Edmund Kemper... les plus célèbres tueurs en série de l'histoire. Soupçonnée d'avoir tué son mari en provoquant l'incendie qui a embrasé leur maison, Jessica Ambrose, elle, est en fuite. Grâce à l'aide de Nate Griffin, policier en disgrâce, elle comprend l'impensable : sa vie est inextricablement liée à la trajectoire du meurtrier démoniaque que la presse surnomme " L'Imitateur " ... ... Mais l'imitation ne lui suffit plus. L'élève a bien l'intention de dépasser les maîtres, et le voilà prêt à exécuter son propre chef-d'oeuvre, plus terrifiant que tout ce qui l'aura précédé. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion A propos de l'autrice Avec ce premier roman glaçant, Sam Holland fait une entrée fracassante sur la scène du thriller international. L'Imitateur amorce une série qui horrifie et captive les lecteurs et les critiques d'une dizaine de pays, dont les Pays-Bas, où Sam Holland est la première autrice à avoir remporté le Prix du meilleur thriller deux années consécutives.