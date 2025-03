Liberté oblige

Gabrielle est-elle prête à tout pour porter la voix du peuple ? Voici l'espionne antiroyaliste à la tête du royaume de France ! La mort de Louis XXII se révèle être un soulagement de bien courte durée pour Gabrielle. Elle manque de soutien, d'expérience et de temps : sa régence est menacée, au moins autant que sa vie. Pour s'en sortir et faire entendre ses idées, elle doit jouer le jeu de ses opposants et repasser devant les caméras. Complots, drames et trahisons l'attendent au tournant. Tous les regards sont rivés sur cette nouvelle saison de Noblesse Oblige. Moteur... Action ! Un deuxième tome aussi surprenant, réjouissant et intense que le premier opus, Noblesse Oblige .