Marie Curie et ses filles

La saga incroyable des femmes Curie Marie Curie est une combattante : malgré des débuts difficiles en Pologne occupée, avec une mère malade, puis des études à Paris sans le sou, elle révolutionne la médecine et les recherches sur la radioactivité aux côtés de Pierre Curie. Mais si on connaît bien la scientifique, la femme et mère, aussi, est passionnante - et l'éducation qu'elle dispense à ses deux filles les mènera chacune vers un grand destin. Irène sera prix Nobel de chimie à son tour et prendra part à la lutte pour les droits des femmes. Eve, sa cadette, choisit les lettres et la diplomatie : autrice du primé Madame Curie, elle côtoie les plus grands et tient un rôle essentiel au sein des Forces françaises libres auprès de de Gaulle. Claudine Monteil brosse le portrait de ces trois femmes aux destins fulgurants et complexes, dont le courage, l'intelligence et l'engagement ont contribué à bâtir leur siècle. A propos de l'autrice Claudine Monteil, femme de lettres et historienne, a effectué une carrière diplomatique. Elle est l'autrice d'ouvrages, traduits en plusieurs langues, notamment sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. " Cette incroyable saga familiale est un véritable roman d'aventures intellectuelles. " Gilles Heuré, Télérama "Ce livre nous plonge dans le quotidien de cette famille extraordinaire, leur rigueur, leur volonté de servir la France et les autres, leur humanité, leurs divergences parfois". Le Monde des livres "Ca se lit comme un roman". Gérard Collard