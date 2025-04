L'amour laisse toujours une marque Lorsqu'elle était adolescente, les riches parents de Shaw Landon se sont peu occupés d'elle. Elle a alors trouvé refuge dans la famille Archer où elle était particulièrement proche de Remy, le frère jumeau de Rule, aujourd'hui décédé dans un accident de voiture. Elle est liée à cette famille plus qu'à la sienne. Mais Shaw est depuis toujours secrètement amoureuse de Rule, ce qui l'empêche d'avoir de véritables relations avec d'autres hommes. Rule, lui, voit en elle une fille à papa, trop sérieuse et surtout la petite amie de son défunt frère. De plus, tout les oppose : de nature rebelle et fêtard, il est tatoueur et tatoué. Avec son look classique, elle est sage et concentrée sur ses études de médecine. Mais parfois le regard que l'on porte sur quelqu'un change. Les secrets sont révélés et rien ne sera plus jamais comme avant... Leur amour sera-t-il plus fort que leurs différences ?