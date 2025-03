Le pinceau divinatoire

Venez déguster une tasse de thé avec Milady Paris, 1624. Alors que l'automne teinte d'ocre la capitale, Milady reçoit deux immenses tableaux dans sa boutique de thé - un présent inattendu d'un ex-amant, l'artiste anglais Paul Davies. Peu à peu, elle constate un étrange phénomène : les peintures semblent prendre vie, et des scènes d'abord champêtres deviennent plus obscures, plus inquiétantes. Son sang d'enquêtrice ne fait qu'un tour quand elle distingue sur les toiles des visages connus, dont celui d'une femme récemment assassinée. Pour comprendre le lien entre Paul Davies et ce meurtre, Milady se rend à Londres, sur la piste du peintre. Mais celui-ci a disparu. Se cache-t-il... ou a-t-il été enlevé ? Dans le coeur de Milady, une intime conviction : ses oeuvres sont un appel à l'aide !