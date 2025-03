Dans les profondeurs de l'océan, la menace gronde Au cours d'une exploration au large de l'Australie, les membres d'une station de recherche internationale découvrent un étrange corail noir qui défie la science. Au même moment, des cataclysmes meurtriers consument l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. L'enchaînement de séismes, tsunamis et éruptions volcaniques annonce une catastrophe encore plus grande : à des kilomètres sous la surface de l'océan, une menace endormie depuis des siècles vient de s'éveiller. Pour espérer endiguer ces phénomènes, le commandant Gray Pierce et son équipe doivent partir à la recherche d'une clé enfouie dans le passé, cachée au plus profond de la mythologie aborigène... Traduit de l'anglais par Leslie Boitelle-Tessier