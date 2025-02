Petit éloge de l'imagination

"J'ai cessé d'imaginer un jour, je ne sais plus quand ni pourquoi. Je sais pourtant ce que je dois à l'imagination : de n'avoir pas péri, mille fois au moins. Et si j'ai désormais retrouvé son chemin, je ne veux plus le perdre". Imagine, dit la chanson. Il suffirait d'un mot pour faire advenir l'impossible - le bonheur, la paix et tout le reste. Rien, pourtant, n'apparaît plus difficile aujourd'hui. Pour explorer les multiples facettes de l'imagination, Laura El Makki nous offre un voyage poétique au coeur des oeuvres de celles et ceux qui sont allés au-delà du vrai et du vécu. On y croisera, entre autres, les soeurs Brontë, Mary Shelley, Ursula K. Le Guin, George Orwell, Marcel Proust ou encore Gaston Bachelard, mais aussi le père Noël, un monde peuplé d'amis imaginaires, des rêves oubliés qui refont surface... A quoi sert d'imaginer ? A rien. A tout. Laura El Makki est l'autrice de biographies (Henry David Thoreau et H. G. Wells ; Les soeurs Brontë. La force d'exister), d'essais littéraires (Un été avec Proust et Un été avec Victor Hugo) et d'un roman (Combien de lunes). Productrice de radio et de podcasts, elle réalise aussi des documentaires.