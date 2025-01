" Ici-bas, nous sommes tous des animaux. " Le premier roman traduit en français de Morgan Greene, un auteur britannique salué par Chris Whitaker et Jo Nesbo. Trois camarades de classe tuent l'un de leur camarades de classe sans être inquiétés, 10 ans plus tard ils sont de retour dans la ville de Savage Ridge piégés par une enquêtrice... Savage Ridge, petite ville de 5 000 âmes. A la suite d'une querelle, trois lycéens, Emmy, Nicholas et Peter, tuent l'un de leurs camarades de classe, Sammy Saint John. Le père de celui-ci, une des plus grosses fortunes de la région, fait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'enquête aboutisse. Mais le corps n'étant jamais retrouvé, le dossier est classé. Les trois jeunes gens quittent alors la ville, bien décidés à ne plus jamais y remettre les pieds. Et pourtant, dix ans plus tard, tous les trois sont de retour à Savage Ridge. Piégés par une enquêtrice employée par la famille Saint John, ils doivent maintenant répondre à beaucoup de questions. Alors que l'étau se resserre autour d'eux, il apparaît bientôt que d'autres crimes, plus anciens, entachent cette petite communauté où les secrets sont aussi nombreux que dangereux. Avec une totale maîtrise de la construction et de l'intrigue, Morgan Greene envoûte littéralement le lecteur avec ce thriller obsédant qui se lit d'une traite, comme en apnée. Suscitant une tension de tous les instants, l'auteur n'y livre la dernière pièce du puzzle que dans un éblouissant coup de théâtre final, totalement inattendu. On tient là, à n'en point douter, un chef d'oeuvre du genre. " Morgan Greene est mon écrivain préféré " Jo Nesbo