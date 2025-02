La nuit quand je te gratte le dos

Un premier récit d'une grande modernité sur ce que peut être l'amour au XXIe siècle. Chaque nuit, pendant sept ans, le narrateur a gratté le dos de celle qui partageait sa vie, en lui racontant une histoire jusqu'à ce qu'elle s'endorme. - Avec une énergie débordante, il nous ouvre les fenêtres de cette chambre où la passion des débuts laisse progressivement place à la découverte d'une vie en commun, à ses désillusions , ses envies contraires, mais aussi à la tendresse et à la volonté de sauver l'amour . - Dans une langue abrasive , il retrace leur quotidien, ponctué de passion, de rêves et de projets qui s'estompent peu à peu. De leur rencontre aux premières nuits ensemble, des balades parisiennes à leur emménagement, leur couple se métamorphose au rythme d'une société et d'une ville en pleine ébullition .