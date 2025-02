Histoire de la fausse monnaie en France

Le temps, c'est de l'argent. Mais l'histoire, c'est aussi celle de la fausse monnaie. Un phénomène qui n'a épargné aucune société et aucune époque. En voici le grand récit, les affaires les plus retentissantes, les personnages les plus étonnants. Pour toute nouvelle monnaie créée, des sesterces romains aux billets en euros, apparaît immanquablement son double hors-la-loi. Et ce, malgré une législation toujours d'une sévérité extrême. Cette répression d'exception s'explique par un fait fondamental : la monnaie est indissolublement liée au pouvoir régalien et à la souveraineté. Mais elle aussi est un moyen politique. Au point que les faussaires de génie Warneke et Bojarski coexistent avec les faux-monnayeurs d'Etat Napoléon et de Gaulle. Une immersion inédite, richement documentée et illustrée.