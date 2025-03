La tendresse des autres

Parfois, je doute d'être à la hauteur. Et puis je me dis que je ne laisserai personne le faire à ma place. Lorsqu'après un accident son petit garçon se renferme en lui-même et décide qu'il n'est plus capable de marcher, Lucie met sa vie entre parenthèses pour tenter de lui donner à nouveau goût à la vie. Un parcours de combattante qui met ses émotions, son couple, sa confiance en elle et toute la famille à rude épreuve. Mais un invité surprise vient bousculer leur quotidien et leur donner une belle leçon de vie : d'un accident on peut en faire une aventure ! Et permet à Lucie de comprendre qu'elle ne peut pas tout porter et réparer seule, et qu'il est plus que temps de faire de la place aux gens qui l'entourent... Car ensemble on est toujours plus fort.