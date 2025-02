Passage de l'avenir, 1934

Le corps d'une jeune femme est repêché dans la Seine, à l'hiver 1934, non loin d'une usine sucrière parisienne. Alors que l'actualité est mobilisée par une grande manifestation d'extrême droite et par l'émergence d'un mouvement d'unité des forces de gauche, Gabriel Funel, journaliste à L'Humanité et bon connaisseur du milieu ouvrier, s'empare de ce fait divers. Avec le concours du commissaire Bornec, il va mener l'enquête sur cette mort suspecte que les autorités de l'Etat semblent vouloir passer sous silence. Leur investigation les conduira dans un écheveau de trafics, corruptions et intimidations en tout genre, tandis que le pays semble au bord de l'implosion...