Philostrate ne nous livre pas seulement une étude historique sur les exercices des athlètes, leur origine, les gymnastes, les entraîneurs, les compétitions et les types de sports pratiqués. Il nous éclaire sur un rapport au corps marqué par l'efficacité de la constitution et signe une véritable défense d'une noble activité qu'il vante et considère comme un art, une science à part entière remontant aux grands héros mythologiques, à l'exemple de certains dieux.