On retrouvera dans ce recueil l'écriture moderniste de Woolf, le monologue intérieur et ses effets de rythme, toute la puissance pol ysensorielle d'une prose qui défile à la vitesse d'un express et déverse "une avalanche de sensations" , et même une apparition de Clarissa Dalloway... ou de son double ? Avec le plaisir de s'immerger dans une écriture portée par le désir, traversée par le doute et, parfois, touchant à l'extase.