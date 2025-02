Psychic Soviet

"La lettre d'amour de M. Svenonius à la belle époque des concerts de punk faits maison, adroitement camouflée sous une suite d'essais marxiens". The New York Times Le Petit Livre rouge qui passe la culture pop au vitriol "Ses livres sont aussi stimulants que ses disques". Bertrand Burgalat - Rock&Folk Dans ce bijou situationniste, Ian Svenonius expose sa vision lucide et déjantée de l'histoire contemporaine en déconstruisant les mythes de la culture populaire - de Bram Stoker à Tolkien, de la rivalité entre les Beatles et les Stones au passage à l'électrique de Dylan, de la genèse de la musique punk à l'avènement du DJ. Né en 1968, Ian F. Svenonius est une icône de la scène rock américaine. Ancien chanteur de The Nation of Ulysses, The Make-Up, Weird War et Chain and The Gang, il joue actuellement dans Escape-ism. Il est l'auteur de Stratégies occultes pour monter un groupe de rock, publié en 2017 aux éditions Au diable vauvert.