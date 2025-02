Les astres brilleront toujours

" Tu as le droit de briller aussi fort que toutes ces étoiles, le droit de prendre la place qui te revient, et de sortir de ta nuit noire. " C'est la dernière année de lycée pour Céleste, mais asphyxiée par l'angoisse, il lui est impossible de penser à son avenir. Côme est aussitôt intrigué par l'intensité de cette fille, seulement Céleste repousse sans ménagement tous les gens qui l'approchent de trop près. Ce qu'elle ignore, c'est que le garçon est lui aussi blessé, marqué par la vie et les autres. Chacun dissimule sa douleur à sa façon : elle est impulsive et explosive, il est doux et empathique. Tous deux sont en train de se perdre... A moins qu'ils n'acceptent de se confier, de s'écouter et, peut-être, de s'aimer ? Un roman à deux voix écrit en vers libres - un tour de force littéraire et poétique où l'émotion est sans cesse à fleur de ligne.