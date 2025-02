Lorsque Brigitte Reimann publia en RDA son roman Une fratrie en 1963, il déclencha de vives discussions aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, même s'il s'agissait d'une version censurée par la Stasi. Cette histoire de famille et d'adieux est rapidement devenue - à l'instar de l'oeuvre de Christa Wolf - un classique de la littérature est-allemande. En 2021, presque 5o ans après la mort de l'auteure, le manuscrit original du roman est découvert par hasard dans un placard dissimulé. Voici donc le texte intégral publié pour la première fois. Une fratrie raconte avec puissance, élégance et un humour pince-sans-rire l'histoire de la jeune peintre Elisabeth qui apprend en 1961 que son frère préféré, Uli, veut s'installer à l'Ouest. Elle, qui travaille pour l'Etat dans les usines à amener la culture aux classes travailleuses, refuse d'admettre que chacun puisse vivre uniquement selon ses propres aspirations et ne pas contribuer à la construction socialiste. Elle ne dispose que de deux jours pour convaincre son frère de ne pas partir. Profond, saisissant, drôle, ce roman, telle une pièce de théâtre - digne d'un drame familial de Henrik Ibsen -, avec des dialogues féroces sur la politique et l'art et, finalement, le désir de changement, est un chef-d'oeuvre de la littérature allemande.