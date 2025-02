Mourir en juin

Une femme vient signaler à la police que son fils a disparu mais on ne trouve aucune trace de l'existence du jeune garçon. L'inspecteur Harry McCoy ne tarde pas à découvrir que la famille est membre d'une secte chrétienne, ce qui jette une tout autre lumière sur cette disparition. Par ailleurs, des vieillards esseulés et marginaux sont victimes d'empoisonnements et parmi ces hommes considérés comme des rebuts de la société se trouve le propre père d'Harry. Voici la sixième enquête de l'inspecteur Harry McCoy et de ses collègues à Glasgow dans les années 1970.