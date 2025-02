L'été, Lagord. Gaspard Vance s'éteint dans des circonstances troubles. Des doutes se font jour, une enquête s'ouvre. Gaspard Vance, il est vrai, était riche, et Laure, beaucoup plus jeune que lui, et à couper le souffle. Mais l'essentiel est peut-être ailleurs. Avec "Le rouge et Laure", Galien Sarde signe son troisième roman, où se joue une lutte vitale entre le sens tragique de l'existence et une intense vibration du désir.