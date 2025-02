Dans une Shanghai sous occupation japonaise, deux personnes de cultures différentes se voient liées par le destin et le pouvoir de la musique... 1940. Aiyi Shao est une jeune héritière propriétaire d'un club autrefois populaire de Shanghai. Ernest Reismann est un réfugié juif sans-le-sou chassé d'Allemagne, un étranger cherchant refuge dans une ville qui se méfie des étrangers. Il est sur le point de perdre tout espoir lorsqu'il croise la route d'Aiyi. Elle seule donne sa chance à Ernest : contre l'avis de tous et au mépris des coutumes, elle l'engage comme pianiste dans son club. C'est un triomphe, le club d'Aiyi est de nouveau l'endroit le plus en vogue de Shanghai. Bientôt naît une passion plus forte encore que celle qui les unit pour le jazz, mais leurs différences semblent insurmontables et Aiyi est fiancée à un autre homme. Alors que la guerre fait rage, Aiyi et Ernest se retrouvent déchirés et face à des choix impossibles entre l'amour et la survie. Mais il est trop tard, leur destin est en marche pour changer à jamais leurs vies. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jessica Shapiro A propos de l'autrice Née en Chine, Weina Dai Randel est arrivée aux Etats-Unis à vingt-quatre ans. En lice pour le meilleur roman historique des Goodreads Choice Awards 2022, best-seller international, La Dernière Rose de Shanghai, cédé dans une dizaine de pays, est son premier roman traduit en français.