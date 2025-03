Une simple histoire de famille

" Faire en sorte que la vérité anéantisse la douleur. Confronter les secrets, pour être enfin libres et en paix. " Louisette, Hervé et Lio ont tous trois hérité de la violence et des secrets de famille. Parmi ces prisonniers des non-dits, lequel brisera le silence ? Du Finistère des années 1960 au Paris d'aujourd'hui, Andréa Bescond retisse le fil de ces destins brisés et de trois générations qui refusent, par leurs choix, la transmission des tragédies. Ce premier roman poignant questionne les rapports homme-femme, les ravages du chagrin, le désir de vengeance et invite, par-delà la douleur, à une possible renaissance. Andréa Bescond est une boule d'énergie créatrice. François Lestavel, Paris Match. Un coup de coeur ! Des mots simples qui touchent et laissent KO, mais l'espoir et la lumière sont bien présents. Johanna Karniewicz, Version Femina. Un premier roman des plus convaincants. Hubert Artus, Causette.