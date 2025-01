Prisonnier du désert

Deux ans aux mains d'Al-Qaida : une plongée immersive dans l'enfer de la captivité " Le véhicule file dans la nuit. Dans ma tête, les images des derniers événements, brouillés par les visages de mon fils, de Gigi, de Déborah, s'entremêlent. Les reverrai-je ? Dans l'obscurité qui m'enveloppe, mon esprit se débat encore contre cette évidence : je suis devenu un otage. " Avril 2021, Olivier Dubois, correspondant au Mali pour le magazine Le Point et le quotidien Libération , est enlevé à Gao, dans le nord du Mali. Il passera 711 jours aux mains d'un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Libéré en mars 2023, il brise aujourd'hui un an de silence et nous raconte comment, prisonnier dans l'une des régions les plus sensibles du monde, il a survécu à la seule force de son mental. En fuyant l'inactivité qui le ronge et consignant par écrit tout ce qu'il observe. Une façon pour lui de résister à l'effroi de savoir chaque jour sa vie menacée. Au-delà du récit d'une captivité, il nous livre le fruit d'une enquête de l'intérieur sur les cellules jihadistes, une incursion dans l'une de ces organisations qui déstabilisent le monde.