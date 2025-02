"Mes femmes" sont celles, anonymes, que l'autrice rassemble dans des instantanés aussi poétiques que douloureux pour évoquer, dans un kaléidoscope saisissant, multiforme et intime, l'expérience de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine qui ravage leur quotidien. Leurs drames singuliers prennent alors une dimension universelle et déchirante tandis que sont explorés les thèmes qui rythment leur existence : la préservation de leur féminité, la haine de l'ennemi russe, la trahison de proches, le soutien aux soldats blessés, le sauvetage des animaux. Alternant entre tragédie, cynisme et humour, Yuliia Iliukha, autrice ukrainienne reconnue et primée, nous donne à entendre la complexité de l'âme humaine en temps de guerre. Une lecture aussi percutante que nécessaire. "Mais la femme qui a toujours eu peur de mourir ainsi, sans culotte, nue, les cheveux mouillés et les jambes non rasées, n'en avait cure. Parce qu'elle n'avait plus peur de rien". Y. I.