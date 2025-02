Mammifères II

Vingt ans après ses premières aventures, rien ne va plus pour l'oncle, désormais sexagénaire : sa mère vient de mourir, son père réside en Ehpad, son propriétaire va le déloger de son appartement parisien, son métier de professeur l'épuise et son corps le lâche petit à petit. Sans compter les déboires érotiques et sentimentaux qu'il cumule allègrement. Mais, malgré les désillusions, l'oncle n'a pas perdu son humour salvateur. Le voici prêt à rebondir, sur le point de déménager et en quête de nouvelles aventures sur les réseaux sociaux... Une chronique décapante de notre temps, portée par une plume au vitriol et une ironie caustique.