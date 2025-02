Sur chaque victime, un post-it signé l'attrapeur suivi d'un chiffre. De son refuge, Stéphane Brindille a compris que ces meurtres lui sont dédiés. Pas d'autre choix que de sortir au grand jour et se livrer à la police. Pour arrêter le meurtrier avant qu'il ne frappe à nouveau, le commissaire Laugier et son équipe vont avoir besoin de lui. A moins qu'à son tour, Brindille ne soit pris au piège diabolique qui lui est tendu. " De main de maître, un pur kiff hitchcockien ! " Espace Culturel Leclerc Tarbes " Un thriller haletant, tissé de fêlures inguérissables. " Librairie Petites histoires entre amis Récompensé des prix Euro-polar et Cezam, Gilles Vincent a publié aux éditions Au diable vauvert Les Poupées de Nijar, lauréat des prix Polar à Mauves-sur-Loire et La Boétie 2021, Usual Victims, lauréat du prix des lecteurs du Festival du polar de Villeneuve-lez-Avignon, et Amadeus. @font-face {font-family : "Cambria Math" ; panose-1 : 2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536870145 1107305727 0 0 415 0 ; }@font-face {font-family : Calibri ; panose-1 : 2 15 5 2 2 2 4 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : swiss ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -469750017 -1040178053 9 0 511 0 ; }p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-unhide : no ; mso-style-qformat : yes ; mso-style-parent : "" ; margin : 0cm ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Calibri ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; }. MsoChpDefault {mso-style-type : export-only ; mso-default-props : yes ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Calibri ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-font-kerning : 0pt ; mso-ligatures : none ; mso-fareast-language : EN-US ; }div. WordSection1 {page : WordSection1 ; }