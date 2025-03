Prix Landerneau du polar : un huis clos en pleine montagne, un roman noir bouleversant. Près de la frontière italienne, en zone blanche, le village de Tordinona est l'isolement incarné. En pleine tempête, quand s'effrondre l'unique pont le reliant à la vallée, Marcus et Nadia, deux gendarmes en patrouille, s'y trouvent pris au piège au moment où le corps d'une jeune femme est retrouvé. Violée, étranglée, il s'agit de la fille du maire. Dans cette petite communauté où tous se connaissent depuis des générations, le coupable semble tout désigné : l'étranger de passage, le vagabond. Loin du monde et de ses règles, la tempête s'empare aussi des âmes. Face à la soif de vengeance qui gronde, Marcus et Nadia parviendront-ils à faire respecter la loi et à défendre celui que tous accablent ? " Ce roman n'est pas totalement noir. Le chaos permet aussi de révéler la meilleure part des hommes, le courage, la solidarité. " " Le Polar sonne toujours 2 fois ", France Culture " Un page turner efficace alliant une intrigue policière maîtrisée à une plume talentueuse. " ActuaLitté