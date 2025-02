Inconscient collectif

Ecrits entre 1918 et 1951, les articles de C. G. Jung présentés dans ce livre sont inédits en français, hormis le premier. Ils reflètent la diversité des intérêts de l'auteur ainsi que son ouverture d'esprit, témoignent de ses connaissances encyclopédiques et de l'adaptation de son discours à des publics très variés. Certains, parmi eux, illustrent la théorie psychologique que le psychiatre suisse tenait à construire et en facilitent la compréhension. Leurs formats d'origine (conférences, articles écrits, réponses à des questionnaires, interviews, etc.) donnent des tonalités différentes à une pensée toujours profonde et riche. Une constante existe toutefois et les traverse, l'importance pour tout être de se trouver relié à l'inconscient. On est aussi surpris de l'actualité de la pensée de l'auteur. Ces pages abordent, entre autres, les problèmes de genre, l'écologie ou le retour à une vie plus simple, l'analyse des forces et des faiblesses des dictateurs. Ces textes corroborent encore une fois que, chez Jung, le regard du psychologue n'est pas très éloigné de celui du sage : " Un succès obtenu par de mauvais moyens aboutit tôt ou tard à la ruine ", nous prévient-il.

Traduction Véronique Liard, Alix Gaillard-Dermigny, Monique et Michel Bacchetta