Les lendemains qui chantent

Pourquoi ce teinturier sans histoire, père célibataire, a-t-il disparu un soir en laissant son fils sans famille et sans protection ? Comment ce conducteur habile a-t-il pu s'engager sur ce glacier et disparaître ? N'y a-t-il personne pour trouver cela bizarre à l'exception de Konrad ? Un roman très noir dans lequel Konrad nous révèle l'existence des réseaux d'espionnage russes en Islande dans les années 60 et la façon dont les militants de gauche se sont trouvés enlevés ou tués au nom de la révolution soviétique.