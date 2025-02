Les Négligées

Une enquête coup de poing au coeur du business de la santé des femmes "At the end of the day, it's all about money" disait Gary Kasparov. L'argent dirige tout, et le domaine de la santé n'y échappe pas. La santé des femmes en particulier. Longtemps négligée et gangrénée par les inégalités de genre, elle suscite un intérêt accru ces dernières années. Pour le meilleur comme pour le pire. Applications numériques pour le suivi du cycle menstruel, traitements contre l'endométriose, yoga hormonal ou cérémonies du féminin sacré, les offres fleurissent autour du bien-être et de la santé des femmes, favorisant l'expansion d'un écosystème lucratif. Un nouvel eden pour les investisseurs ? Alliant témoignages de patientes, de soignants ou d'entrepreneurs, et données chiffrées, cette enquête choc entend réveiller les consciences autour de la prise en charge de la santé féminine et offrir un état des lieux des avancées et des dérives que représente ce nouveau marché. A propos des autrices Marie-Morgane Le Moël est journaliste à l'Agence France Presse (AFP). En 2022, elle publie chez Autrement un ouvrage à destination du grand public, La petite histoire des grands médicaments. Solenne Le Hen est journaliste Santé à France Info, la radio. Elle a reçu le prix du reportage Radio France 2020 pour son reportage sur Vie et mort à l'hôpital Bichat.