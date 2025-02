Terres de feu

Biographie atypique et romancée du dictionnaire yamana-anglais rédigé en Patagonie par le missionnaire Thomas Bridge. Du canal de Beagle à l'Angleterre, de l'Allemagne jusqu'à la Suisse, Michael Hugentobler esquisse dans ce roman historique les reliefs des ravages coloniaux du 19e siècle et la destruction méthodique des collections d'ethnologie sous la montée du nazisme et des nationalismes. C'est un roman mystérieux, travaillé par des formules et une ambiance qui rappellent les aventures d'un Corto Maltese.