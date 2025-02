Le nouveau polar glaçant de Céline Denjean " Il se tient devant elle et la scrute d'un oeil brillant plein d'espoir. Parce qu'elle ne bouge pas, le sourire du Fou dégringole, et son regard devient noir et liquide, comme du mazout. - Alors, maman... tu fais encore la zizanie ! " Au coeur des Pyrénées, une femme est séquestrée par celui qu'elle appelle le Fou . Non loin de là, un jeune homme est retrouvé le crâne défoncé dans une grotte. A travers la brume hivernale, la major Louise Caumont mène une traque complexe pour débusquer l'acteur d'un jeu macabre.