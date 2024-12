Rouge Liban

Malko est invité à participer à titre de consultant , à une petite "manip" : Les services occidentaux ainsi que les Israéliens pensent pouvoir kidnapper ou éliminer Hassan Nazrallah , le chef du Hezbollah au Liban . Malko fonça dans l'escalier de pierre et partit d'un pas rapide vers l'entrée du port. La silhouette désignée par le garçon était à peine visible dans la pénombre. Il contourna le bassin, zigzaguant au milieu d'énormes caissons métalliques et de bâteaux sur cale. La zone était à peine éclairée. Il entendit soudain un frôlement derrière lui et voulut se retourner. Il n'en eut pas le temps. Un bras musculeux entoura son cou, l'étranglant à moitié, tandis qu'une main énorme pesait sur sa nuque. Un homme d'une force herculéenne, surgi derrière lui, était en train de lui briser les vertèbres cervicales.