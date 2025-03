Jeune, désargenté et séduisant, Georges Duroy connaît la misère dans le Paris bouillonnant de la fin du XIX E siècle. La chance lui sourit enfin lorsqu'un ancien camarade l'introduit au journal La Vie française , et le voilà au seuil d'une brillante carrière de journaliste. Au contact de ses fréquentations mondaines, celui que tout le monde appelle désormais Bel-Ami aiguise ses talents. Ambitieux et sans scrupules, il sait que derrière chaque homme influent se tient une femme puissante, à la fois objet de désir et alliée indispensable de sa réussite. Avec Bel-Ami , qui signe le triomphe impitoyable d'un anti-héros moderne, Guy de Maupassant se délecte à démasquer cynisme et corruption qui toujours font la loi.