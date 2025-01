Un jour de mai 1980, Ilaria, 8 ans, monte dans la voiture de son père à la sortie de l'école. De petits hôtels en aires d'autoroute, l'errance dans le nord de l'Italie se prolonge. En pensant à sa mère, l'enfant se promet de ne plus pleurer. Grâce aux jeux, aux tubes chantés dans la voiture, à Claudia, Isabella et Vito, l'enlèvement ressemble à une enfance presque normale. Mais Ilaria observe et ressent tout. Ce roman relate l'écroulement d'une petite fille qui doit accomplir seule l'apprentissage de la vie. Gabriella Zalapì est plasticienne. Ilaria (Zoé, 2024) a reçu le prix Blù Jean-Marc Roberts 2024.