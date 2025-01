Si un inconnu vous propose d'acheter des armes, n'hésitez pas : refusez ! Parce qu'ils n'ont pas suivi ce conseil, un couple de touristes américains en voyage en Malaisie, les Nilsen, se retrouve plongé en pleine guerre civile. Les Nilsen sont-ils aussi naïfs qu'ils en ont l'air ? Ne sont-ils pas plutôt des amateurs dans un jeu qui peut rapporter gros ? Un jeu très dangereux, face à des professionnels qui ne reculent devant aucun moyen quand leur pouvoir et leur business sont menacés. Les Trafiquants d'armes fait penser à un roman de Graham Greene d'où Dieu serait absent : nulle rédemption n'attend ses protagonistes. C'est aussi la critique impitoyable d'un monde postcolonial livré à l'anarchie et au terrorisme. Publié initialement en 1959, ce roman démontre une fois de plus l'incroyable flair politique d'Eric Ambler.