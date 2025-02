Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Egypte

On m'appelle Cléopâtre, et je suis, paraît-il, l'Egyptienne la plus célèbre de l'Antiquité. Femme fatale, courtisane, je manipulerais les hommes comme s'il s'agissait de jouets. Capricieuse, belle à couper le souffle, je m'amuserais à dissoudre des perles dans du vinaigre, une panthère docile à mes pieds. Sauf que... Je n'ai pas une goutte de sang égyptien. Je ne suis pas particulièrement jolie. Mais bonne stratège politique, ça oui. Et mère de quatre enfants. Et surtout, reine d'un pays convoité par tous. Laissez-moi vous raconter ma véritable histoire.