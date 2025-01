Le nouveau thriller psychologique de Laure Rollier " Tic-tac, tic-tac... Il est temps de suivre la ligne rouge. " Les secrets bien gardés ne le restent jamais pour l'éternité. Niels et Jennifer, anciens amis d'enfance, pensaient pouvoir composer avec leurs secrets respectifs mais le moment est venu pour eux de s'y confronter. Niels, sapeur-pompier, se rend dans les Landes afin de vider la maison de sa grand-mère décédée. Sur place, il découvre une pièce cachée dont les murs ont été recouverts de menaces à son encontre. Jennifer, pâtissière reconnue, reçoit des messages inquiétants signés " Ligne rouge ". Les souvenirs longtemps enfouis remontent à la surface. Qui est ce maître chanteur bien décidé à faire de leur vie un enfer ? Niels et Jennifer n'ont plus le choix : ils doivent mettre les rancoeurs et le passé de côté, et affronter leurs vieux démons s'ils veulent avoir une chance de survivre. Originaire d'Agen, dans le Sud-Ouest de la France, Laure Rollier est illustratrice et autrice. Elle a publié cinq romans : Hâte-toi de vivre ! (2018, prix Mazarine Book Day), Nous étions merveilleuses (2019), Le Disparu de Nantucket (2021), L'Ombre du lac (2022) et 19, River Street (2024, prix Découverte de l'Iris noir).