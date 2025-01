God Save the Queer!

Peut-on être à la fois catholique et féministe ? Michela Murgia propose ici un essai enlevé et sincère sur les rapports entre sa foi et ses convictions personnelles. Peut-on être à la fois catholique et féministe ? Adhérer à une religion qui se manifeste par la domination masculine et l'omniprésence de la figure du Père et défendre en même temps la perspective égalitaire de la pensée féministe et queer ? Michela Murgia répond ici à ces questions et donne des éléments de réflexion à celles et ceux qui font chaque jour des compromis entre leur conscience et les préceptes doctrinaux. Pour elle, foi et convictions personnelles peuvent s'enrichir mutuellement. Revenant aux textes fondateurs du christianisme et à son patrimoine artistique, elle défend l'idée d'un Dieu ambivalent et une conception nouvelle de la Trinité fondée sur un amour divin bienveillant, inclusif et miséricordieux.