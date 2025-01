"Le passé en un éclair"

Comment contrer les dérives actuelles de la "managérialisation" , de la scientifisation et de la technologisation du monde de l'éducation ? Est-il possible de critiquer raisonnablement l'idée de progressisme éducatif, de performance scolaire ou de compétition sans tomber dans un traditionalisme stérile ? L'autrice de cet ouvrage le croit et propose un détour par la pensée benjaminienne - ou plutôt un détour par le passé avec Walter Benjamin, qui offre la possibilité de réactiver le potentiel révolutionnaire de l'activité éducative. C'est en réinterprétant certains des concepts les plus importants de l'oeuvre du philosophe - sa critique du progrès, sa compréhension de l'illumination profane, de l'aura, de la pauvreté d'expérience ou de la nostalgie - qu'elle décortique les discours les plus influents dans le monde scolaire contemporain en leur opposant une vivifiante résistance.