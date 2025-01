En février 2000, Augusto Pinochet achève 17 mois de détention à Londres. Le juge espagnol Baltasar Garzón semble avoir réussi l'impossible en traduisant l'ex-dictateur en justice et en engageant des poursuites contre lui pour crimes de génocide, terrorisme et violations répétées des droits de l'homme. Assigné à résidence dans la capitale anglaise, Pinochet affronte les souvenirs et les peurs. Des spectres le ramèneront bientôt au Chili, à son enfance, à sa mort et au-delà. Les fantômes de Pinochet est un roman graphique électrisant qui dépeint les derniers jours du dictateur et sa confrontation avec ses démons personnels et sa propre histoire, depuis un accident en 1919 qui faillit lui coûter la vie jusqu'à sa mort. Une oeuvre qui donne une voix et une scène aux protagonistes et aux victimes de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Félix Vega (Santiago du Chili, 1971) est un illustrateur chilien. Il est connu pour la BD Juan Buscamares. Il a également collaboré avec différents magazines chiliens (Bandido, Asteroide). Il a complété sa carrière d'illustrateur par le monde de la publicité. Son travail a été publié aux Etats-Unis, en Italie, en Argentine et en France, entre autres pays. Francisco Ortega est un journaliste, écrivain, monteur et scénariste chilien. Il est également enseignant. Il est l'auteur de nouvelles rassemblées dans plusieurs anthologies et des romans 60 kilómetros, El horror de Berkoff et les romans graphiques 1899 et Mocha Dick, ce dernier lauréat du National Book and Reading Council Award en 2013.