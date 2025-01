Victimes des vaccins covid 19

Au moment de la vaccination de masse contre le Covid 19, gouvernements, laboratoires et médecins médiatiques nous ont assuré que ces vaccins étaient "sûrs et efficaces". Cinq ans après le début de la crise sanitaire et quatre ans après le début de la vaccination, aucun bilan, aucune étude sérieuse sur l'efficacité réelle des vaccins et leurs éventuels effets indésirables n'ont été lancés. Pourtant, des accidents et des pathologies de tous types (AVC, infarctus, cancer, aménorrhée, myocardite et même décès) ont été déclarés en grand nombre dans les bases de pharmacovigilance de tous les pays. Comme il l'avait fait pour l'épidémie elle-même et ses impacts sur le système de santé, Pierre Chaillot a donc entrepris de rassembler toutes les données officielles disponibles en France et à l'étranger sur les victimes déclarées des vaccins Covid 19. En dépit des résistances qu'il a rencontrées, la vérité se dessine à l'issue de ce long travail : l'augmentation des décès, notamment chez les jeunes, est visible partout, l'effondrement de la natalité est général tandis que les effets indésirables graves sont beaucoup plus nombreux que pour d'autres vaccins. Pour les victimes qui doivent affronter tant d'obstacles pour se voir reconnues mais aussi pour que nos sociétés ne revivent plus jamais une telle tragédie, il est urgent d'ouvrir les yeux.