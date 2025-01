Traverser le XXème siècle, sous l'eau et en alexandrin - telle est l'ébouriffante expérience poétique à laquelle nous invite Yann Moix dans Apnée. Accompagné d'Emmanuelle, comme Dante avant lui de Béatrice, le narrateur retient son souffle et plonge en eau trouble où un siècle d'histoire bouillonnante, terrible et éclatante s'anime sous ses yeux. La Grande guerre, 39-45, le débarquement en Normandie, l'Indochine, la guerre froide... dans cet univers liquide où tout n'est que courant, vortex, lumière et tourbillon, hommes et créatures sous-marines se mêlent et se métamorphosent. On y croise d'illustres figures qui ont marqué leur époque- soldats, artistes, écrivains, danseurs, sportifs, acteurs, chefs d'Etat, des héros magnifiques et d'inquiétants personnages - mais aussi des poissons, cétacés, coraux, algues, fleurs qui luisent, teintent et éclairent les tréfonds. Ballotés au gré des caprices de l'océan, le narrateur et Emmanuelle dérivent, main dans la main, au coeur de ce singulier théâtre parmi les ombres d'hier qui ont fait et défait le XXème. Renouant avec l'antique tradition de l'épopée en vers, Yann Moix se fait aède et nous propose avec Apnée un texte inclassable, parfaitement classique et résolument moderne. Une entreprise littéraire complète où la langue, l'Histoire, les Hommes, la matière et le sensible se déclinent en douze pieds pour redonner vie aux morts.