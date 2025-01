Depuis son coming out, Khalil cherche un équilibre entre les cours, le skatepark et sa passion pour les décors de théâtre. Bien qu'il soit entouré par une bande d'amis bienveillants, la vie au lycée reste agitée, et le voyage scolaire du club théâtre s'annonce intense en émotions et en rebondissements. Il faut dire que Khalil pense un peu beaucoup à Isaël, ce Terminale de la troupe aussi mélancolique que provocateur, dont les intimidations cachent d'autres secrets...