Le jeûne, une nouvelle voie thérapeutique

Aux yeux de la majorité du personnel médical, les effets du jeûne restent incertains, voire dangereux. " La science n'a rien prouvé ", entend-on régulièrement. Pourtant, la recherche n'a jamais été aussi foisonnante dans ce domaine. Avec des résultats souvent spectaculaires. Il fallait donc y revenir. C'est le propos de ce livre, dont une première version avait été publiée alors que la pratique du jeûne était encore confidentielle. Mis à jour et enrichi de nouveaux chapitres, fruit de rencontres avec les meilleurs chercheurs dans le domaine, il nous plonge dans la passionnante histoire du jeûne thérapeutique et révèle les dernières découvertes scientifiques à son sujet. Le jeûne a-t-il un effet anti-âge ? Régénère-t-il notre système immunitaire ? Favorise-t-il la création de nouveaux neurones ? Quelle est son action sur les cellules cancéreuses et sur notre masse musculaire ? Peut-il guérir le diabète de type 2 ou l'hypertension, ou encore soulager les maladies inflammatoires ? Et comment fonctionne le jeûne intermittent ? A ces questions, les chercheurs apportent de nouvelles réponses. Ils suggèrent que, en rendant curables des maladies chroniques, le jeûne pourrait libérer les patients d'un traitement à vie et alléger les coûts faramineux qui pèsent sur des systèmes de santé à bout de souffle. Il est urgent d'introduire le jeûne - sous sa forme thérapeutique ou préventive - dans les politiques de santé publique, argumentent les auteurs. C'est aussi le secret espoir de nombreux chercheurs.