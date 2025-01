Le Passeur de Prospera

Best-seller du New York Times. " Un page-turner ; une prouesse narrative qui force le respect. " Lire Proctor mène une existence paisible sur l'île de Prospera. Il travaille comme passeur. Son rôle consiste à accompagner les retraités jusqu'au ferry qui les emmène vers l'île de la Crèche, où ils seront régénérés et leurs souvenirs effacés. Cependant, le jour arrive où il doit escorter son père. La situation ne se déroule pas comme prévu : à l'embarcadère, son père prend la fuite. Proctor parvient à le rattraper, et il l'entend lui murmurer : " Le monde n'est pas le monde. Tu n'es pas toi. " La scène a été capturée par les nombreuses caméras disséminées sur l'île. Les autorités de Prospera et un groupe de résistants de l'Annexe craignent que Proctor ait compris le sens des paroles de son père. Il devient clair que la vie à Prospera n'est pas aussi idyllique que le laisse supposer son apparente tranquillité. Avec la même maîtrise qui a assuré le succès du Passage , Justin Cronin nous plonge dans un monde onirique fascinant. Ce qui semblait être une société ordinaire prend soudainement un aspect terrifiant, révélant une réalité déformante. " Un roman puissant qui donne le frisson. " Andy Weir, auteur de Seul sur Mars