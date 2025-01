" La douceur de la nuit tombée contrastait avec la ferveur populaire. " Paris, 1935. En parallèle d'une lutte des classes qui s'organise, la course effrénée au développement aéronautique bat son plein. André Legendre, dessinateur industriel dans la société Gnome et Rhône, est retrouvé égorgé dans le métro. Le commissaire Bornec tente d'élucider ce meurtre, tandis que le journaliste de L'Humanité Gabriel Funel enquête sur les conditions de travail des métallurgistes. Le duo est rejoint par Camille Dubois, passionnée de photographie qui, tout juste émancipée de sa condition ouvrière, a réussi à sécuriser un emploi au journal. Alexandre Courban signe, avec Rue de l'Espérance, 1935, le deuxième volume de sa grande saga historique et policière sur le Front populaire. Grâce à un formidable travail de recherche sur l'aéronautique et la photographie, il nous plonge au coeur des avancées technologiques et des tourments de l'entre-deux guerres.