Le troisième président des Etats-Unis, l'un des plus grands de leur histoire . Peu de présidents américains ont marqué aussi profondément l'histoire des Etats-Unis que Thomas Jefferson (1743-1826). Peu méritent, par leur hauteur de vues, le qualificatif d'homme d'Etat visionnaire. A l'heure où l'Amérique est de nouveau tentée par le repli sur soi conservateur incarné par Donald Trump, l'exemple du troisième président américain, pourtant distant de près de deux siècles, demeure source d'inspiration. Il est le principal auteur d'un texte fondamental devenu la bible des Américains, la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, qui a largement inspiré la Révolution française et nombre de luttes pour l'indépendance et les droits de l'homme à travers le monde. Il aura le premier la vision continentale d'une Amérique s'étendant d'un océan à l'autre, et doublera la surface des Etats-Unis en rachetant l'immense territoire de la Louisiane à Napoléon, jetant ainsi les bases qui permettront à son pays de devenir la première puissance mondiale. Ambassadeur à Paris au moment de la Révolution française, Jefferson est le plus francophile des présidents américains. Homme des Lumières, musicien, théologien, architecte, ce grand lettré à l'esprit scientifique a exercé une influence décisive sur les fondements de la démocratie américaine et son rayonnement. Sans oublier ses contradictions et sa part d'ombre, celle d'un grand propriétaire d'esclaves raciste, qui a dissimulé à l'Amérique l'existence de sa maîtresse noire et des six enfants qu'il a eus avec elle.